إعلان

مسؤول أمريكي: جنودنا الثلاثة القتلى سقطوا بهجوم إيراني على الكويت

كتب : محمود الطوخي

08:49 م 01/03/2026

هجوم إيراني على الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

صرح مسؤول أمريكي لقناة "الجزيرة"، الأحد، بأن الجنود الأمريكيين الثلاثة القتلى سقطوا إثر هجوم إيراني استهدف دولة الكويت.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، فضلا عن إصابة 5 آخرون بجروح خطيرة، في إطار عملية "الغضب الملحمي".

وأشارت سنتكوم، إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، موضحة أنهم الآن في طور العودة إلى الخدمة.

وأكدت سنتكوم، أن العمليات القتالية الرئيسية مستمرة، وأن جهود الاستجابة متواصلة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه نظرا لتطورات الوضع واحتراما لخصوصية عائلات الضحايا، ستمتنع عن نشر أي معلومات إضافية حول مقتل جنود أمريكيين، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم إيراني على الكويت إيران وأمريكا هجمات إيران مقتل خامنئي هجمات على الخليج الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس
رياضة محلية

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
أخبار مصر

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
أخبار المحافظات

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار