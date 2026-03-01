كتب- محمود الطوخي

صرح مسؤول أمريكي لقناة "الجزيرة"، الأحد، بأن الجنود الأمريكيين الثلاثة القتلى سقطوا إثر هجوم إيراني استهدف دولة الكويت.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، فضلا عن إصابة 5 آخرون بجروح خطيرة، في إطار عملية "الغضب الملحمي".

وأشارت سنتكوم، إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، موضحة أنهم الآن في طور العودة إلى الخدمة.

وأكدت سنتكوم، أن العمليات القتالية الرئيسية مستمرة، وأن جهود الاستجابة متواصلة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه نظرا لتطورات الوضع واحتراما لخصوصية عائلات الضحايا، ستمتنع عن نشر أي معلومات إضافية حول مقتل جنود أمريكيين، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.