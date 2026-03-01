إعلان

مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 5 آخرين في عملية إيرانية

كتب : مصراوي

08:57 م 01/03/2026

الجيش الامريكي

أ ب

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل ثلاثة من أفراده وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة في العملية التي جرت في إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على "إكس" تويتر سابقًا، "قتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، وذلك ضمن العملية ضد إيران".

ولفتت إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، وهم الآن في طور العودة إلى الخدمة، موضحة إلى أن العمليات مستمرة ونظرًا لتغير الوضع باستمرار، فإن القيادة المركزية الأمريكية ستمتنع عن نشر أي معلومات إضافية، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم، احترامًا لخصوصية عائلات القتلى الأمريكيين.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

