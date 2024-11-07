بايدن: الشعب الأمريكي يستحق انتقالا سلميا ومنظما للسلطة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشعب الأمريكي يستحق انتقالًا "سلميًا ومنظمً" بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وتابع بايدن من حديقة الورود في البيت الأبيض اليوم الخميس: "لأكثر من 200 عام، أجرت أمريكا أعظم تجربة في الحكم الذاتي في تاريخ العالم، هذا ليس مبالغة. هذه حقيقة. حيث يصوت الناس ويختارون قادتهم، ويفعلون ذلك بسلام. ونحن في ديمقراطية. إرادة الشعب تسود دائما".

وأضاف بايدن: "بالأمس، تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه، وأكدت له أنني سأوجه إدارتي بأكملها للعمل مع فريقه لضمان انتقال سلمي ومنظم. هذا ما يستحقه الشعب الأمريكي ".

ويأتي الخطاب بعد أن أقرت نائبة الرئيس والتي ترشحت عن الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس بالانتخابات يوم الأربعاء.