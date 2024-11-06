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بايدن يهنّئ ترامب ويدعوه للقاء في البيت الأبيض

10:35 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

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واشنطن - (أ ب)

هنأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الأربعاء، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا بايدن، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.

بدورها، اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس رسميًا بالهزيمة في الانتخابات التي ستقام في عام 2024، واتصلت بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته يوم الأربعاء.

وقالت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي، إن هاريس "اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وناقشت معه أهمية الانتقال السلمي للسلطة وكونه رئيسًا لجميع الأمريكيين".

ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابها في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي في جامعة هوارد - جامعتها الأم.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ 270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

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