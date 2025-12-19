استشاري مناخ: شح المياه أزمة ممتدة وليست وليدة اللحظة

حذر بدوي رهبان، استشاري التغير المناخي، من أن مشكلة شح المياه تشكل تحديًا وجوديًا كبيرًا للعديد من الدول، وعلى رأسها دول منطقة الشرق الأوسط مثل العراق.

وأكد رهبان خلال مداخلته على شاشة "القاهرة الإخبارية" على ضرورة التعامل مع هذه القضية بمنظور استراتيجي طويل المدى، قائلاً: "إن الأمر يتطلب جدية على مدى العقود القادمة وليس فقط الأعوام المقبلة".

وأضاف الخبير أن التغير المناخي يعمل كمُضاعف أساسي لهذه الأزمة، مما يزيد من حدتها وتعقيداتها.

وتابع أن المعاناة العراقية مع نقص الموارد المائية ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة ممتدة: "يعاني العراق من نقص الموارد المائية منذ أكثر من عقد من الزمن، وليس فقط في السنوات الأخيرة".

وأكد رهبان أن الوقت قد فات للتعامل مع الموقف بتراخٍ، وأن الساعة تدق لاتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية.

وأوضح أن أي حل ناجح يجب أن يكون شاملاً ومتعدد الأوجه، قائلاً: "الحلول يجب أن تكون متعددة الجوانب ومتضمنة حزمة من السياسات والمبادرات المتكاملة".

وأشار استشاري التغير المناخي إلى أن هذا النهج الشامل ليس محلياً فحسب، بل هو مسار تتبعه العديد من الدول حول العالم في مواجهة التحديات المماثلة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى التضامن الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لمواجهة هذا التحدي المشترك الذي يهدد الاستقرار والتنمية.

