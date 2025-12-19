ياسمين عز تهاجم الفنان محمد صبحي: "الزم حدودك لما تتكلم عن السعودية"

هاجمت الإعلامية ياسمين عز الفنان محمد صبحي على خلفية تصريحاته التي تناولت انتقادًا لفيلم "الست".

وقالت عز خلال برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وعظيم زى السعودية الزم حدودك، التزم بالآداب والأخلاق اللى طول الوقت بتتشدق بيها".

وأضافت عز: "اعرف انت بتقول إيه! انت بتتكلم عن الأرض التي يرقد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أرض الرسالة وأطهر بقاع الأرض، أرض بيت الله الحرام، قبلة ملياري مسلم، ومهبط الوحي".

وأشارت ياسمين عز إلى دفاعها عن قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي استهجنها صبحي في تعليقه، قائلة: "لو الناقة عيب، مكنش ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه 'دعوها فإنها مأمورة'، فكان مبرك الناقة هو موقع بناء أول مسجد في الإسلام"، مؤكدة أن هذا الموقف يمثل سقطة قوية في تاريخه".

وتابعت: "إحنا مش هننسى موضوع السواق، انت عامل نفسك مربي أجيال؟ طب هات فيلم 'العبقري خمسة' وشوف المشاهد الساخنة والقبلات".

ووجه الفنان محمد صبحي انتقادات لفيلم "الست" الذي يجسد قصة حياة أم كلثوم، ووصفه بأنه جزء من "مؤامرة لضرب الفن وضرب أسطورة الريادة المصرية".

