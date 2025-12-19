شيخ الأزهر يهنئ قطر بيومها الوطني ويثني على إنجازاتها

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وأعرب شيخ الأزهر في برقيته عن تمنياته بأن يحفظ الله دولة قطر، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار.

وأشاد الإمام الأكبر بما حققته دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية رائدة، وبما تقوم به من أدوار فاعلة في دعم القضايا العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ قطر، وأن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف