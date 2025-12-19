إعلان

شيخ الأزهر يهنئ قطر بيومها الوطني ويثني على إنجازاتها

كتب أحمد العش:

08:51 م 19/12/2025

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وأعرب شيخ الأزهر في برقيته عن تمنياته بأن يحفظ الله دولة قطر، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار.

وأشاد الإمام الأكبر بما حققته دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية رائدة، وبما تقوم به من أدوار فاعلة في دعم القضايا العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ قطر، وأن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

