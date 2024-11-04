إسرائيل تزعم اغتيال قائد استخبارات حزب الله في سوريا

(وكالات)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن قواته استهدفت قائد استخبارات حزب الله في سوريا، خلال ضربة تم توجيهها قرب دمشق.

وصرحت وزارة الدفاع السورية، أن الجيش الإسرائيلي شن قصفًا جويًا استهدف جنوب العاصمة دمشق.



وأفادت الدفاع السورية، أن الضربة الجوية تسببت في أضرار مادية، دون الكشف عن طبيعة تلك الأضرار.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت في وقت سابق، إن قصف إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب جنوب دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات.