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مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا يوجد منطقة إنسانية في غزة

12:53 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

غزة

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(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بقطاع غزة، جورجيو بتروبوليس، قوله إن وتيرة توزيع المساعدات في القطاع بطيئة للغاية.

وأضاف المسؤول الأممي بحسب الصحيفة العبرية، أن أي مكان في القطاع قد يصبح تحت النار وفي أي وقت في ظل تصاعد وتواصل العمليات العسكرية.

وأفاد المسؤول الأممي، أنه لا يوجد ما يسمى "منطقة إنسانية في قطاع غزة".

وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن توزيع الخيام على المحتاجين في قطاع سيستغرق 4 سنوات في ظل المعدل الحالي.

غزة إسرائيل الأمم المتحدة
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