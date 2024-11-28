"الناتو يتورط في الصراع".. بوتين يلوح باستخدام باستهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

(مصراوي)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن إنتاج روسيا من الصواريخ يفوق إنتاج دول الناتو مجتمعة بـ10 أضعاف.

وأضاف بوتين، في تصريحات، لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المقرر زيادة الإنتاج.



وصرح بوتين، أن روسيا حذرت مرات عدة، من أن توجيه الضربات باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى ستعني التورط المباشر للناتو في الصراع.



وأفاد بوتين، أن هيئة الأركان الروسية ووزارة الدفاع تعملان على تحديد أهداف لتوجيه ضربة بصواريخ أوريشنيك في أوكرانيا، موضحًا أن قوة ضربة صواريخ أوريشنيك المكثفة توازي استخدام الأسلحة النووية.

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو بدأت الإنتاج التسلسلي لنظام أوريشنيك الصاروخي، قائلًا إنه "ليس هناك نظير لصاروخ أوريشنيك في العالم" بحسب تعبيره.

وقال الرئيس الروسي، إن بلاده لديها العديد من أنظمة صواريخ أوريشنيك الجاهزة للاستخدام، مضيفًا أن صاروخ أوريشنيك قادر على ضرب التحصينات على أعماق كبيرة.

وتابع بوتين، أن الهجوم الضخم على أوكرانيا باستخدام صاروخ أوريشينك، كان ردًا على استهداف روسيا بأسلحة أميركية وبريطانية.

ولوح بوتين، باستهداف روسيا أهدافا في أوكرانيا تشمل مراكز صنع القرار في كييف، مضيفًا أن روسيا ضربت أوكرانيا بـ90 صاروخا و100 مسيرة ردا على استهدافها بصواريخ أتاكمز.