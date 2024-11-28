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إيران تتجاهل تهديدات إسرائيل باستهداف برنامجها النووي وتعتبرها "كلامًا فارغًا"

11:41 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

محمد باقر قاليباف

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طهران - (د ب أ)

تجاهل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف البرنامج النووي في البلاد.

وقال الجنرال السابق، ردا على سؤال من الصحفيين في طهران الأربعاء، إن ذلك "لا يعدو كونه كلاما فارغا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح مساء الثلاثاء، بأن بلاده ستكون قادرة على التركيز على الصراع مع إيران بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت في وقت سابق بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي إن الوقت حان للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في حرب غزة أيضا.

وفيما يتعلق بتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لشبونة إن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الجوي الذي وقع في نهاية أكتوبر، "لكنها تأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الأخرى في المنطقة، مثل الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان".


محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إيران طهران
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