بعد وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مشتبه بهم اقتربوا منها في جنوب لبنان ويجري استجوابهم.

وحذر هاجاري سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشددا على أنه يمنع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب وسائل قتالية متطورة مصدرها إيران كانت موجهة لعناصر في الضفة الغربية، موضحا أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها قذائف صاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار وبنادق قنص ومنصات قذائف هاون.