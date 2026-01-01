الموساد الإسرائيلي للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم على الأرض وندعمكم

دعا جهاز الموساد الإسرائيلي، المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة احتجاجاتهم، مؤكدا أنه يدعمهم "على الأرض" مع انتشار المظاهرات في طهران وعدّة مدن إيرانية.

وكتب الموساد في منشور على حسابه باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء: "اخرجوا للشارع. حان الوقت، إننا معكم"، وفق ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الموساد في منشوره: "لسنا معكم من بعيد أو بالكلمات فقط. إننا معكم على الأرض كذلك".

وانطلقت الاحتجاجات، يوم الأحد الماضي، بتجمع أصحاب المتاجر في العاصمة طهران اعتراضا على تدهور الاقتصاد، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى وتجتذب الطلاب.

وسجّل الريال الإيراني انخفاضا حادا جديدا مقابل الدولار الأمريكي والعملات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الواردات وتضرر تجار التجزئة، بالتزامن مع تهديدات أمريكية جديدة بضرب طهران في حال استئناف أنشطتها النووية.

وجاء هذا التراجع عقب محادثات جرت الأسبوع الجاري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر الأخير على إثرها إيران من شن ضربات جديدة في حال أعادت بناء برامجها النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

وكانت إيران وإسرائيل خاضتا حربا استمرت 12 يوما في وقت يونيو الماضي، شنت خلالها إسرائيل موجة ضربات استهدفت منشآت نووية ومناطق سكنية، بدعوى "شل قدرات البلاد" في مجالات الأبحاث الذرية والصواريخ.

وردت طهران حينها بهجمات بالمسيرات والصواريخ، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لإسرائيل في استهداف مواقع إيرانية لفترة وجيزة سبقت إعلان وقف إطلاق النار.

وتتهم إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، تل أبيب بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات ضد علمائها ومنشآتها، ومن أبرزها اغتيال زعيم حماس السابق إسماعيل هنية في طهران في يوليو 2024.

وفي الوقت نفسه، تواصل طهران دعمها لـ"محور المقاومة" بما في ذلك حزب الله وحماس، اللذين انخرطا في مواجهات عسكرية كبرى مع إسرائيل خلال العامين الماضيين.