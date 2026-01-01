إعلان

اعتبارًا من 2026.. فرنسا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

كتب : مصراوي

12:14 م 01/01/2026

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

وكالات

كشفت الحكومة الفرنسية عن توجهها لفرض حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء مع انطلاق العام الدراسي 2026.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مماثل للإجراء غير المسبوق الذي اعتمدته أستراليا في ديسمبر الماضي، حين منعت استخدام هذه المنصات على من هم دون السادسة عشرة من العمر.

ومن المنتظر أن يشمل الحظر الفرنسي منصات واسعة الانتشار مثل فيس بوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفتا “لو موند” وإذاعة “فرانس إنفو”، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون أصبحت جاهزة، ومن المقرر إحالتها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الدولة الفرنسي لإخضاعها للمراجعة القانونية، قبل عرضها لاحقًا على البرلمان لمناقشتها مع مطلع العام الجديد.

ويتضمن مشروع القانون مقاربة مزدوجة، تتمثل أولًا في منع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وثانيًا في فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، التي تضم طلابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وذلك بعد أن كان استخدام هذه الأجهزة قد حُظر سابقًا في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الحكومة الفرنسية الحظر الفرنسي فيس بوك سناب شات تيك توك يوتيوب

