اعتبارًا من 2026.. فرنسا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

وكالات

كشفت الحكومة الفرنسية عن توجهها لفرض حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء مع انطلاق العام الدراسي 2026.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مماثل للإجراء غير المسبوق الذي اعتمدته أستراليا في ديسمبر الماضي، حين منعت استخدام هذه المنصات على من هم دون السادسة عشرة من العمر.

ومن المنتظر أن يشمل الحظر الفرنسي منصات واسعة الانتشار مثل فيس بوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفتا “لو موند” وإذاعة “فرانس إنفو”، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون أصبحت جاهزة، ومن المقرر إحالتها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الدولة الفرنسي لإخضاعها للمراجعة القانونية، قبل عرضها لاحقًا على البرلمان لمناقشتها مع مطلع العام الجديد.

ويتضمن مشروع القانون مقاربة مزدوجة، تتمثل أولًا في منع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وثانيًا في فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، التي تضم طلابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وذلك بعد أن كان استخدام هذه الأجهزة قد حُظر سابقًا في المدارس الابتدائية والمتوسطة.