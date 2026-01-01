ضبط مواطن أشعل النار بمحمية طبيعية في السعودية

الرياض- ( د ب أ)

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3000 ريال.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وبقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أنها ستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.