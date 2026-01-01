إعلان

محامي عمرو أديب ينسحب من الدفاع عنه: أهدافنا مختلفة

كتب : أحمد عادل

12:07 م 01/01/2026 تعديل في 12:13 م

عمرو أديب وطارق جميل

أعلن المحامي طارق جميل سعيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انسحابه من الدفاع عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة قانونية استمرت نحو 14 عامًا.

وأوضح طارق جميل سعيد، في منشوره: "اليوم وبعد 14 سنة أتنازل عن الدفاع عن الإعلامي الكبير وأخي وصديقي عمرو أديب، مع احتفاظي له بالمحبة والتوقير والتقدير والاحترام، ولكن أهداف كل منا وحياة كل منا في هذه المرحلة مختلفة تمامًا وغير مقبولة بالنسبة لي، ولا تتماشى مع فكري في الوقت الراهن، ولهذا الأمر اعتذرت عن استكمال العلاقة القانونية فيما بيننا".

وتابع: "متمنيًا أن يجد من يناسب هذه المرحلة بالنسبة له، ربنا يوفقه ويبارك في عمره وصحته، ولكن لزم التنويه حتى لا يظن ضعاف النفوس شيئًا آخر".

عمرو أديب طارق جميل موقع التواصل الاجتماعي

