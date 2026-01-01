محامي عمرو أديب ينسحب من الدفاع عنه: أهدافنا مختلفة

أعلن المحامي طارق جميل سعيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انسحابه من الدفاع عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة قانونية استمرت نحو 14 عامًا.

وأوضح طارق جميل سعيد، في منشوره: "اليوم وبعد 14 سنة أتنازل عن الدفاع عن الإعلامي الكبير وأخي وصديقي عمرو أديب، مع احتفاظي له بالمحبة والتوقير والتقدير والاحترام، ولكن أهداف كل منا وحياة كل منا في هذه المرحلة مختلفة تمامًا وغير مقبولة بالنسبة لي، ولا تتماشى مع فكري في الوقت الراهن، ولهذا الأمر اعتذرت عن استكمال العلاقة القانونية فيما بيننا".

وتابع: "متمنيًا أن يجد من يناسب هذه المرحلة بالنسبة له، ربنا يوفقه ويبارك في عمره وصحته، ولكن لزم التنويه حتى لا يظن ضعاف النفوس شيئًا آخر".