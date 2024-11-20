نعيم قاسم: وقف إطلاق النار بلبنان مرتبط بجدية بنيامين نتنياهو

(مصراوي)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة حزب الله، أو وتفرض شروطها عليه.

وصرح قاسم، أن الحزب تلقى المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وقدم ملاحظاته عليه، مضيفًا أن الطرف الإسرائيلي يتوقع أن يأخذ ما يريده بالاتفاق لا بالميدان وهذا غير ممكن.

وأفاد قاسم، أن وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع قاسم، أن الحزب يتفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا.