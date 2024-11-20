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لبنان يقدم شكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها الدفاع المدني

04:02 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

علم لبنان

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بيروت - (د ب أ)

قدم لبنان، اليوم الأربعاء، شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستهدافها المتكرر للدفاع المدني.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، "أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردًا على استهداف إسرائيل المتكرر والمتعمّد، منذ بدء حربها على لبنان في الثامن أكتوبر 2023، لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، ما أدى إلى سقوط 27 شهيدا و76 جريحا، فضلا عن تعرض 32 مركزاً للتدمير الجزئي أو الكلي، وتدمير 45 آلية".

وأشار لبنان في شكواه إلى أن "الاستهداف الاسرائيلي لعناصر الدفاع المدني أثناء أداء واجبهم الإنساني، ومنعهم من تنفيذ مهامهم الإغاثية في مناسبات عدة، يعطل مهامهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، ما يعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر، ويشكّل ذلك إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب الإدانة والمحاسبة".

ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى" اتخاذ موقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان".

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