عشرات الآلاف يتظاهرون في نيوزيلندا لدعم حقوق الماوري والاحتفاء بالهوية الأصلية

وكالات

احتشد عشرات الآلاف في شوارع العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، اليوم الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة بدت أقرب إلى مهرجان احتفالي منها إلى احتجاج تقليدي.

وجاءت التظاهرة اعتراضًا على قانون يهدف إلى إعادة تشكيل معاهدة تأسيس المقاطعة بين شعب الماوري والتاج البريطاني، لكنها تحولت، بالنسبة لكثيرين، إلى احتفاء باللغة والهوية الأصلية، التي تعرضت للتدمير في عهد الاستعمار.

وصرحت شانيل بوب، إحدى المشاركات قائلة: "نناضل من أجل الحقوق التي حارب من أجلها أسلافنا، ومن أجل أطفالنا وأحفادنا ليحظوا بما لم نحصل عليه".

وبحسب الشرطة، تجمع حوالي 42 ألف شخص داخل أرض البرلمان والشوارع المحيطة، في أكبر احتجاج تشهده البلاد لدعم حقوق الماوري، مشيرين إلى أن المسيرة تعد استمرارًا لتقاليد طويلة من الاحتجاجات السلمية التي شكّلت نقاط تحول في تاريخ نيوزيلندا.