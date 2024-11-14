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جيش الاحتلال يستهدف مبنيين سكنيين في دمشق

03:27 م الخميس 14 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال يشن غارات

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(مصراوي)

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجومًا استهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في المزة وقدسيا، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل شنت هجمات في دمشق استهدفت أصولا تابعة للجهاد الإسلامي، مضيفة أن الهجمات تم التخطيط لها بشكل مسبق.

جيش الاحتلال دمشق العدوان الإسرائيلي
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