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الصين تنشر خطوط الأساس لمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

02:34 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الصين

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بكين - (أ ب)

نشرت الصين خطوط الأساس لمنطقة مياه ضحلة متنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي كانت قد استولت عليه من الفلبين وهي خطوة من المرجح أن تزيد من التوترات بشأن المطالبات الإقليمية بالسيطرة على البحر، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد.

ونشرت وزارة الخارجية، الإحداثيات الجغرافية على الانترنت لخطوط الأساس حول سكاربورو شول.

وتطالب كل من الصين والفلبين بالسيادة على منطقة سكاربورو شول وغيرها من المناطق الأخرى في بحر الصين الجنوبي.

واستولت الصين على هذه المنطقة ذات المياه الضحلة، التي تقع غرب جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية، في عام 2012 ومنذ ذلك الحين قيدت وصول الصيادين الفلبينيين إلى هناك.

وفي عام 2016، خلص حكم صادر عن محكمة تحكيم دولية إلى أن معظم المطالبات الصينية بالأحقية في بحر الصين الجنوبي، غير قانونية، لكن بكين ترفض الالتزام به.

الصين بحر الصين الجنوبي الفلبين وزارة الخارجية الصينية
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