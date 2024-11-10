القسام تعلن استهداف 15 جنديًا إسرائيليًا في بيت لاهيا شمالي غزة

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، استهداف مقاتليها لـ 15 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان "تمكن مجــاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديًا بقذيفة "أر بي جي" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع".

وأضاف بيان القسام أن "مجاهديها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة رعدية قرب مسجد الشهــيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

وتابع بيان القسام أن "مجاهديها أكدوا الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع".