نتنياهو : إسرائيل يمكنها الوصول لأي مكان في إيران

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أولوية قصوى لإسرائيل.

وتابع نتنياهو عقب لقائه مبعوث الإدارة الأمريكية آموس هوكستين، إن إسرائيل يمكنها الوصول لأي مكان في إيران.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمبعوثي الإدارة الأمريكية آموس هوكستين وبريت ماكجورك، إن "المسألة الأساسية" في التوصل إلى اتفاق مع لبنان تكمن في "قدرة إسرائيل على تنفيذه".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن لقاء نتنياهو مع هوكستين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ماكجورك.

وذكر البيان أن نتنياهو أوضح للمبعوثين أن "المسألة لا تتعلق فقط بأوراق الاتفاقيات، بل قدرة إسرائيل وعزمها على فرض الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان، بما يضمن عودة مواطنيها إلى منازلهم بأمان".