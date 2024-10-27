فنان مصري يحصد جائزة بينالي جينان الصيني للتصوير الفوتوغرافي

كتب- محمود عبدالرحمن:



حصل الفنان المصري علاء الباشا على «جائزة موزي الدولية للمصور المتميز» التي يقدمها بينالي «جينان الصيني الدولي للتصوير الفوتوغرافي» ضمن دورته العاشرة للفنانين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا.

وفاز الفنان بالجائزة عن اللوحات التي شارك بها ضمن مجموعة أعمال تصور الحياة على ضفاف النيل.

وعُرضت الأعمال ضمن معرض جماعي بصحبة 10 فنانين مصريين التقوا مع آخرين من الصين في فعالية عنوانها «نهر النيل والنهر الأصفر».

وانطلق البينالي يوم 17 أكتوبر الجاري ويختتم أعماله اليوم 27 أكتوبر في «جامعة شاندونغ» بين أروقة «معهد الفنون والحرف» بمقاطعة «جينان» في شرق الصين.

وقدم المصورون المصريون أعمالاً ترصد الحياة على شاطئ النيل بهدف إظهار المناظر الطبيعية والتفاصيل الحياتية على ضفتيه وأهميته بوصفه شريان الحياة لمصر، فيما قدم الفنانون الصينيون أعمالاً ترصد جمال الطبيعة ومظاهر الحياة على النهر الأصفر بالصين.

وقال الباشا: «كنت الفنان الوحيد الذي دعته إدارة البينالي للمشاركة في الفعاليات من القارة الأفريقية، وكنت مسؤولاً عن جمع الأعمال المشاركة في المعرض الجماعي الذي تم برعاية البينالي عن (النيل والنهر الأصفر)، وضم لوحات لفنانين من القاهرة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، من بينهم الفنان الدكتور أشرف سعد جلال وياسمين الشرما ونادر العاصي ويوسف ناصر وياسمين القاسم».

وأوضح أن «البينالي الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة الصينية ومنظمة اليونيسكو، شهد مشاركة كبيرة من فنانين عالميين، وحضر حفل الافتتاح أكثر من 300 مصور من 20 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا واليونان وبلجيكا ونيوزيلندا وهنغاريا ومصر وسنغافورة وإندونيسيا، ومثلما كانت المشاركة المصرية الوحيدة من أفريقيا، كانت أيضاً عمان هي الدولة المشاركة الوحيدة من دول الخليج وشارك منها 4 فنانين». واستهدف تركيز البينالي في قسم من فعالياته الرئيسية على «نهر النيل» ورصد التشابه بين الحياة على ضفافه، وبين الحياة على ضفاف «النهر الأصفر» وهو ما اوضحته الأعمال التي قدمها فنانون صينيون في المعرض الجماعي المشترك.

ولفت إلى أن «مشاركة الفنانين المصريين في الفعاليات جاءت بدافع إظهار أهمية النيل، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، وما يثار حوله من قضايا»، ويضيف: «جائزتي حصلت عليها بوصفي فاعلاً ثقافياً في منطقة الشرق الأوسط، وكانت على مجمل أعمالي».

ويقدم البينالي عدداً من الجوائز من بينها «جائزة المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي»، و«جائزة موزي الدولية للمصور المتميز» و«جائزة الإنجازات العمرية في فن التصوير الفوتوغرافي الدولي»، ويدعم فعالياته الاتحاد الدولي للفنون التصويرية. ويؤكد الفنان المصري أن «البينالي يلتزم بتقاليد صارمة تحددها المعايير الأكاديمية والدولية والتخصصية، وتؤكد على عرض الصور بالتوازي مع البحث الأكاديمي والاستكشاف النظري».