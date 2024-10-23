وصفه بالأحمق.. سجال كلامي بين ترامب وأوباما بسبب كامالا هاريس

وكالات

وقع سجال كلامي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما، الثلاثاء، على خلفية دعم الأخير للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس منافسة ترامب.

وهاجم ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا، أوباما واصفًا إياه بأنه "أحمق حقيقي"، وقال ترامب: "أعتقد أنه أحمق حقيقي لأنني شاهدته وهو يقوم بحملة انتخابية على مدار اليومين الماضيين".

وكان أوباما يقوم بحملة انتخابية لصالح هاريس ويهاجم ترامب في تجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن مع المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الحاكم تيم والز.

وكان الرئيس السابق قد انتقد ترامب بشدة، قائلا: "لا يوجد دليل على الإطلاق على أن هذا الرجل يفكر في أي شخص سوى نفسه".

وصف ترامب أوباما بأنه "مفرق"، وقال "كان فظيعا"، وقال: "إنه يحاول القيام بحملة انتخابية لأن هاريس غير قادرة على القيام بحملة انتخابية، لذلك أرسلوه إلى المحاولة".

وفي المقابل، قال باراك أوباما للناخبين الذين يقولون إنهم يكافحون ويريدون تغيير الأشياء سواء كانت أسعار البضائع أو إيجار السكن إن ترامب ليس هو المرشح الذي يمكنه تحسين الأمور.

كما هاجم دونالد ترامب لمحاولته بيع أشياء مثل الساعات والأحذية الرياضية التي تحمل شعار ترامب أثناء ترشحه للرئاسة: "عندما لا يشتكي ، فإنه يحاول بيع الأشياء".