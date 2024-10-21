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الشاباك يعلن القبض على إسرائيليين صوروا قواعد استراتيجية بتل أبيب

03:35 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الشاباك

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(وكالات)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك، اليوم الاثنين، القبض على إسرائيليين صوروا قاعدة نيفاتيم الجوية والمجمع الحكومي في تل أبيب.

يأتي ذلك بعد إعلان النيابة العامة الإسرائيلية، القبض على شبكة تجسس مكونة من 7 أشخاص من أذربيجان جندتهم إيران ضد إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المقبوض عليهم صوروا مواقع عسكرية واستراتيجية في إسرائيل، استهدفتها إيران خلال الضربات الأخيرة.

الشاباك إسرائيل تل أبيب
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