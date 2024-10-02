"إنها تقترب".. هل يكون رد إسرائيل على هجوم إيران بداية الحرب الإقليمية؟

القاهرة- مصراوي

يقترب الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى من حرب إقليمية شاملة، حيث تعهدت إسرائيل بالرد على وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية الضخم الذي أطلق على الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الثلاثاء، متوجًا بيوم من التصعيد العسكري الدراماتيكي في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من الهجوم غير المسبوق، إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه.

وأطلقت إيران وابل من حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف عسكرية إسرائيلية، وهو أكبر هجوم من نوعه على الإطلاق، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وتفعيل الأنظمة الدفاعية المتطورة في البلاد.

وقالت القيادة الإيرانية إن الهدف من الهجوم هو تحذير إسرائيل من الدخول في حرب مباشرة مع عدوها منذ فترة طويلة، وإن أي رد إسرائيلي على الوابل سيقابل بضربات أقوى وأكثر إيلاما.

جاء التصعيد بعد حوالي 24 ساعة من شن إسرائيل حربًا برية في لبنان لملاحقة حزب الله، وهو جماعة مسلحة قوية تدعمها إيران، وبعد أيام من مقتل زعيمها حسن نصر الله في ضربة على بيروت.

وزاد هجوم الثلاثاء، من تغيير ديناميكيات الصراع، حيث انتقل من حرب يشارك فيها وكلاء إيران نحو مواجهة مباشرة بين قوتين عسكريتين إقليميتين.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لشبكة CNN، إن عدة صواريخ إيرانية أصابت قواعد عسكرية إسرائيلية خلال الهجوم، لكنه أصر على عدم وقوع أضرار كبيرة بالمنشآت، وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إيران هجومًا جويًا على إسرائيل هذا العام، لكن وابل الثلاثاء كان مختلفًا في الحجم.

في أبريل، شنت إيران هجومًا واسع النطاق بطائرة مسيرة وصواريخ على إسرائيل - وهو أول هجوم مباشر من نوعه على البلاد من أراضيها - ردًا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا.

أعطت إيران إشعارًا قبل 72 ساعة من ذلك الهجوم، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مصمم لتقليل الخسائر مع تعظيم المشهد مع خروج جميع المقذوفات الـ 300 تقريبًا من السماء بواسطة أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وردت إسرائيل بعد أسبوع بضربة محدودة لإيران.

هذه المرة، علمت إسرائيل بالتهديد الوشيك قبل ساعات فقط من شن طهران الضربات، مع أهداف من بينها مقر وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد، في تل أبيب، ثاني أكبر مدينة في إسرائيل، قاعدة نيفاتيم الجوية وقاعدة تل نوف الجوية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، إن وابل إيران يوم الثلاثاء، كان أكبر بمرتين من هجوم أبريل. كما تضمنت العديد من الصواريخ الباليستية، التي يصعب إسقاطها، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للإسرائيليين الذين تم إجلاء العديد منهم إلى الملاجئ أثناء الهجوم.

وبينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض معظم الصواريخ، سقط بعضها على الأراضي الإسرائيلية ويبدو أنه تسبب في أضرار. وقالت السلطات في البلاد إن موجات الصدمة الناجمة عن الهجوم ألحقت أضرارا بمنازل في وسط إسرائيل.

فشلت الدبلوماسية حتى الآن في التوسط في صفقة بين إسرائيل وحزب الله، وتعثر وقف إطلاق النار ومفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقالت مصادر لشبكة CNN، إنه حتى قبل بضعة أسابيع، اعتقد بعض كبار المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص أنه من خلال جهودها الدبلوماسية والردع، ساعدت واشنطن في إحباط هجوم إيراني واسع النطاق ضد إسرائيل بنجاح.

قال جوناثان بانيكوف، كبير محللي المخابرات السابق المتخصص في المنطقة: "أعتقد أن نصر الله كان القشة الأخيرة لإيران".

مع عدم وجود منحدر، وبدا أن إسرائيل غير راغبة في التنازل مع أعدائها الإقليميين، ربما يكون هجوم يوم الثلاثاء، هو أوضح علامة على أن حربًا إقليمية تخشى كثيرًا قد تكون على وشك الاشتعال.

في غضون ذلك، قللت كل من إسرائيل والولايات المتحدة من فعالية الضربة. وقالت إسرائيل إن الهجوم "فشل".

في ما يقرب من عام من الحرب، أدى التصعيد المتزايد مرارًا وتكرارًا إلى وصول المنطقة إلى حافة صراع شامل، وفي الأيام الأخيرة، فتح التوغل الإسرائيلي البري في جنوب لبنان جبهة جديدة بالكامل وصعدت هجماتها ضد مسلحين آخرين تدعمهم إيران، بما في ذلك شن ضربات تستهدف الحوثيين في اليمن.

قضت إسرائيل على قيادة حزب الله بسلسلة من الهجمات والضربات الجوية الضخمة في جميع أنحاء لبنان والتي استهدفت البنية التحتية للجماعة وقدراتها، لكنها قتلت أيضًا أكثر من ألف شخصًا، وشردت حوالي مليون شخص، ودمرت المنازل والأحياء.

في غزة، تستمر حرب إسرائيل ضد حماس بعد عام تقريبًا من 7 أكتوبر، تسببت الحرب التي تلت ذلك في استشهاد أكثر من 41000 شخص، وخلقت أزمة إنسانية كارثية وتركت الكثير من القطاع في حالة خراب.

حماس وحزب الله والحوثيون جميعهم جزء من تحالف تقوده إيران يشمل اليمن وسوريا وغزة والعراق هاجم إسرائيل وحلفائها منذ بدء الحرب. يقولون إنهم لن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل وحلفائها حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

حاولت إيران وصف هجومها بأنه رد معاير على التصعيدات المتكررة من إسرائيل، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات الصاروخية يوم الثلاثاء، ركزت على أهداف أمنية وعسكرية إسرائيلية وكانت ردا على مقتل إسرائيل لنصر الله وقادة آخرين، بمن فيهم الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو الماضي.

بعد اغتيال "معظم الشخصيات العامة في حماس بعد حضورها تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، حبس العالم أنفاسه وهو ينتظر ليرى كيف سترد طهران، لعدة أشهر، لم تأت تلك الاستجابة أبدًا وبدا أن التوترات تهدأ نظرًا للعواقب الوخيمة لحرب شاملة في الشرق الأوسط، لكن اغتيالات إسرائيل واتساع الحرب في لبنان غيرت تلك المعادلة بسرعة.

يوم السبت، ألقى نتنياهو خطابًا ناريًا موجهًا إلى إيران، قائلاً إن إسرائيل تغير ميزان القوى في المنطقة وأنه لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط، لن تصل إليه الذراع الطويلة لإسرائيل.

وقال إن وفاة نصر الله كانت ضرورية لإعادة الآلاف من السكان إلى منازلهم على طول الحدود اللبنانية، التي نزحت بسبب هجمات حزب الله الصاروخية، ولمنع الجماعة من شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

لطالما قدر المسؤولون الأمريكيون، أن كلاً من إيران وكبار قادة حزب الله أرادوا تجنب الحرب الشاملة مع إسرائيل، حتى مع تبادل كلاهما إطلاق النار، أحد المخاوف الكبيرة للدبلوماسيين الأمريكيين والعرب هو احتمال ضرب إسرائيل داخل إيران، ربما ضد منشآتها النووية.خاصة بعدما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إسرائيل على الرد بتدمير برنامجها النووي.

لكن إيران أوضحت أن أي رد من إسرائيل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن عملية الثلاثاء ليست سوى جزء من قوات إيران، ومن المرجح أن تتطلع إسرائيل إلى المنشآت النووية الإيرانية وهي تحدد ردها على هجوم طهران الصاروخي، وفقًا لمالكولم ديفيس، كبير محللي استراتيجية الدفاع في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي.

وقال ديفيس لمراسلة سي إن إن: "سيكون هناك بالتأكيد ضغط قوي داخل حكومة نتنياهو لمهاجمة تلك المنشآت النووية وتقويض برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل أساسي، ربما لسنوات".

ويظل حزب الله نفسه أيضًا خصمًا خطيرًا لإسرائيل بترسانة من الأصول العسكرية التي يمكن أن تحملها، ومع ذلك، يعتقد سلام وكيل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، أن طهران تأمل على الأرجح أن يكون هناك بعض ضبط النفس.

وقال سلام: "تحاول إيران التخلص من بعض الخطوط الحمراء، مع العلم جيدًا أنها في موقف دفاعي، وأن حزب الله معرض للخطر، وأنه ليس لديه القدرات التقليدية لمحاربة إسرائيل".

وفي ظل التوترات القائمة قالت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة، إنها ستنسق مع إسرائيل بشأن ردها على الهجوم، حيث تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر بأنه ستكون هناك عواقب.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت القوات الأمريكية أيضًا هدفًا لتصعيد الهجمات من قبل الجماعات بالوكالة المدعومة من إيران. في يناير، قُتل ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي وأصيب أكثر من 30 جنديًا في هجوم بطائرة مسيرة على موقع أمريكي صغير في الأردن.

خلال ذلك الوقت، وقفت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بحزم مع إسرائيل. قال وزير الدفاع لويد أوستن إن الولايات المتحدة حينها لن تتردد أبدًا في حماية القوات الأمريكية والاهتمام بالشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة وفي وضع للدفاع عن قواتها وإسرائيل.