البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي أجرى جراحة لإصابته بسرطان البروستاتا

مصراوي

قال المتحدث باسم البنتاجون، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى جراحة لمعالجة إصابته بالسرطان.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "الوزير أوستن أجرى جراحة لمعالجة السرطان، وكان هناك أوجه قصور في عملية نقل المهام أثناء دخول وزير الدفاع أوستن للمستشفى وهناك تحقيق بخصوص ذلك".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "نحث نظراءنا الإسرائيليين دائما على الحد من عدد الضحايا في صفوف المدنيين في غزة، ونعمل مع شركائنا الدوليين على التصدي لتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون: "نحن في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية ونركز على هزيمة تنظيم الدولة، ونساند إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها ولكن سنواصل التحدث لإسرائيل لتمتثل للقانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشف أطباء أمريكيون النقاب عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسرطان البروستاتا، ليضعوا حداً للغموض الذي أحاط بدخوله المستشفى منذ عدة أيام.

وأضاف الأطباء بأن دخول أوستن السري إلى المستشفى مؤخرًا، كان لإجراء عملية جراحية ثم في وقت لاحق لعلاج عدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.