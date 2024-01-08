المقاومة تفشل محاولة الاحتلال لتحرير أحد أسراه بمخيم البريج في غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تمكنت من إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي، تحرير أحد أسراه في مخيم البريج.

وقالت "حماس" في بيان مقتضب بقناتها على "تليجرام"، "المقاومة تفشل محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله".

وتابعت حركة المقاومة الفلسطينية، أنه "تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".