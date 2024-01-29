الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب وقف التمويل

بي بي سي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شهر فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.

وقال متحدث باسم الوكالة "إذا لم يُستأنف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير".

📍#Gaza Images taken yesterday of people queuing for food in the rain & cold at our shelter in Deir al-Balah.



At our schools turned shelters, @UNRWA continues to provide canned food, flour, hot meals & more- but shelters are 4x over capacity.



There is simply not enough food. pic.twitter.com/1bJ5xUVK7M — UNRWA (@UNRWA) January 28, 2024

وطالب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتدقيق "عاجل" في عمل الأونروا، بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر "إننا نطلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.

وقالت المفوضية الأوروبية إنّه "لا يتوقع أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية فبراير".

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. وأعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل.

وردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.