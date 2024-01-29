إعلان

BBC

الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب وقف التمويل

04:58 م الإثنين 29 يناير 2024

الأونروا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شهر فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.

وقال متحدث باسم الوكالة "إذا لم يُستأنف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير".

وطالب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتدقيق "عاجل" في عمل الأونروا، بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر "إننا نطلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.

وقالت المفوضية الأوروبية إنّه "لا يتوقع أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية فبراير".

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. وأعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل.

وردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.

هذا المحتوى من

BBC
الأونروا غزة حرب غزة اللاّجئين الفلسطينيين الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوتين يزور تركيا في فبراير المقبل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رفع أم تثبيت؟.. سيناريوهات مصير الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس
* أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة