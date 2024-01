الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب وقف التمويل

بي بي سي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية شهر فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.

وقال متحدث باسم الوكالة "إذا لم يُستأنف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير".

📍#Gaza Images taken yesterday of people queuing for food in the rain & cold at our shelter in Deir al-Balah.



At our schools turned shelters, @UNRWA continues to provide canned food, flour, hot meals & more- but shelters are 4x over capacity.



There is simply not enough food. pic.twitter.com/1bJ5xUVK7M