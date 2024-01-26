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BBC

العدل الدولية تطالب إسرائيل بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها خلال شهر

02:52 م الجمعة 26 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي
طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها خلال شهر واحد.
قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه لا إمكانية في غزة للوصول إلى الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه.

وأضافت العدل الدولية، أن الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من "الإبادة الجماعية".

وقالت رئيسة العدل الدولية، أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت أن إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع جرائم القتل بحق مجموعة بشرية أو التسبب في ضرر جسيم لها.

محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين غزة رئيسة العدل الدولية

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