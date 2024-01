بسبب ألاسكا.. جبهة حرب جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا

كتب- مصراوي

في الأيام الماضية، تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، بعدما صرحت موسكو بنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استعادة ولاية ألاسكا، التي باعها القيصر ألكسندر الثاني لواشنطن في القرن الـ19 بمبلغ 7.2 مليون دولار.

وأعلنت وكالة تاس للأنباء الروسية، أن بوتين، وقع مرسومًا، خصص فيه أموال لـ"الحماية القانونية"، لجهود البحث عن الممتلكات الروسية في الخارج، وتسجيلها وضمان الحماية القانونية لها، بما في ذلك ممتلكات الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية، والتي كان من بينها ولاية ألاسكا "أرض الذهب"، بحسب ما تصفها الولايات المتحدة.

ووفق المرسوم فإنه لم يذكر، ألاسكا، على وجه التحديد، بالرغم من أنه لفت انتباه المدونين العسكريين، الذين جادلوا بأن بوتين كان يستخدم المرسوم لإعلان أن بيع موسكو لهذه الولاية إلى الولايات المتحدة عام 1867 غير قانوني.

وعلى الفور خرجت الولايات المتحدة لترد على ذلك الإعلان، إذ قال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن ولاية ألاسكا، ستبقى تحت سيطرة واشنطن، وبوتين لن يستردها، موضحًا أن إدراة بايدن متفقة على التمسك بالولاية.

هذه التصريحات دفعت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف إن الحرب تقترب، مضيفًا أنه وفق ممثل وزارة الخارجية، إن روسيا لن تستعيد ألاسكا، التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، هذا كل شيء.. وكنا نتوقع عودتها في أي يوم.. والآن أصبحت الحرب أمرًا لا مفر منه.

