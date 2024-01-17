إيران: الضربات على أربيل استهدفت عملاء للموساد

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن الضربات على أربيل استهدفت عملاء للموساد، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار عبداللهيان، إلى أن الاتفاقية الأمنية مع العراق تمنح إيران الحق في حماية نفسها، موضحًا أن طهران قدمت لبغداد معلومات عن أنشطة الموساد في كردستان.

وأضاف أن القصف على بلوشستان في باكستان استهدف "معارضة إيرانية إرهابية"، مواصلاً حديثه بالقول: " العراق وباكستان جزء من أمننا لكن سنرد على أي تهديد ينطلق منهما".

وأكد أن هجمات "محور المقاومة" ستنتهي بانتهاء الحرب في غزة.