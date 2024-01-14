بعد 100 يوم من الحرب.. أبو عبيدة يوجه رسالة قوية للاحتلال بالصوت والصورة

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن معركة "طوفان الأقصى" مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ المعركة كانت بمثابة صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجاً كيف للكف أن تناطح المخرز.

وتابع أبو عبيدة في كلمة له هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بعد 100 يوم من العدوان على غزة: " لم يكن أمامنا سوى تفعيل قوتنا للرد على المجازر التي سعت لسحق شعبنا، وما حدث في السابع من أكتوبر جاء ردا على مجازر العدو ضد شعبنا منذ مئة عام".

وأشار أبو عبيدة: "كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر، فاستهدفنا وأخرجنا 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة، كما أن الملاحم التي سطرها مجاهدونا ستخلد كأعظم المعارك في تاريخ أمتنا."

وأكد أبو عبيدة : "كل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام، كما أن تكنولوجيا الدبابات بأسلحتها الفتاكة، ماذا تفعل امام قوة ايمان مجاهد في موقعه منذ أشهر، إضافة إلى أن شهادات مجاهدينا في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم وايمانهم في معركتهم،">

وأوضح أبو عبيدة : " مقاتلونا يعودون بشهادات صادمة عن ضعف إيمان ودافعية الجندي الصهيوني والمرتزقة وكيف يجرون الى القتال ويبكون ويفرون أمام مجاهدينا رغم كل العتاد والسلاح، 100 يوم وشعبنا العظيم الأسطورة يقف شامخاً على أرضه رغم الجراح ويقف على شاطئ من شواطئ الشام".