وزير دفاع ليتوانيا يتوقع ظهور "بريجوجين جديد"



ريجا - (د ب أ):

قال وزير دفاع ليتوانيا إنه مهتم أكثر بالحرب الروسية الجارية في أوكرانيا عن الوفاة المفترضة لزعيم مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، يفجيني بريجوجين.

وخلال زيارة إلى المنطقة الحدودية لليتوانيا مع بيلاروس، وتقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس قوله اليوم الجمعة: "كل ما يمكنني قوله هو أنه سيتم استبدال كل بريجوجين ببريجوجين آخر جديد".

وتضع ليتوانيا نصب أعينها أنشطة مجموعة فاجنر المتمركزة في بيلاروس المجاورة منذ وفاة بريجوجين المفترضة في حادث تحطم طائرة أمس الأول الأربعاء في روسيا.

وقال أنوساوسكاس: "نستطيع بالفعل أن نرى التغييرات، نستطيع أن نرى الانقسامات، ويمكننا رؤية المحاولات لمغادرة بيلاروس إلى روسيا. كل هذه الأمور تحدث".

وأضاف أنه على الرغم من أن مجموعة فاجنر "خطيرة"، يرتبط الوضع الأمني على الحدود الليتوانية ارتباطا وثيقا بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وتتقاسم ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، الحدود مع بيلاروس، الحليف الوثيق إلى روسيا.

وأقامت قوات فاجنر معسكرا في بيلاروس بعد تمرد فاشل ضد موسكو في يونيو.