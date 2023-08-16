يمني يفجر زوجته بقنبلة.. لهذا السبب (فيديو)
(وكالات)
توفي رجل في العقد الرابع من عمره مع زوجته بقنبلة يدوية فجرها بيده، أمس الثلاثاء في مديرية دار سعد شمالي مدينة عدن اليمنية.
وذكرت مصادر محلية وأخرى إعلامية أن رجلا قام بفتح أمان قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء لقاء جمعه في منطقة الكمسري، مع زوجته، وانفجرت بهما ليتوفيا سويا.
فيديو للحادثة التي هزت مدينة عدن مساء اليوم بين زوج وزوجته احتضنها وفتح امان القنبله وكتب نهايتهم بعد اشهر من الخلافات العائلية— أنيس منصور (@anesmansory) August 15, 2023
كل جريمة تجد تداعياتها الوضع الاقتصادي المزري #اليمن_فقر_جوع_حصار_خيانه pic.twitter.com/nWkILWQRxp
وأشارت إلى أن الزوجة كانت تقيم في منزل ذويها منذ أشهر، والتقت بزوجها في الشارع العام القريب من حديقة الكمسري، ليدور بينهما نقاش حاد انتهى بتفجير الزوج قنبلة يدوية كانت بحوزته بنفسه وزوجته ما أدى إلى وفاتهما.
ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الخلافات التي أدت إلى هذه الجريمة.
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