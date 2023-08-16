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BBC

يمني يفجر زوجته بقنبلة.. لهذا السبب (فيديو)

11:51 ص الأربعاء 16 أغسطس 2023

قنبلة يدوية ارشيفية

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(وكالات)

توفي رجل في العقد الرابع من عمره مع زوجته بقنبلة يدوية فجرها بيده، أمس الثلاثاء في مديرية دار سعد شمالي مدينة عدن اليمنية.

وذكرت مصادر محلية وأخرى إعلامية أن رجلا قام بفتح أمان قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء لقاء جمعه في منطقة الكمسري، مع زوجته، وانفجرت بهما ليتوفيا سويا.

وأشارت إلى أن الزوجة كانت تقيم في منزل ذويها منذ أشهر، والتقت بزوجها في الشارع العام القريب من حديقة الكمسري، ليدور بينهما نقاش حاد انتهى بتفجير الزوج قنبلة يدوية كانت بحوزته بنفسه وزوجته ما أدى إلى وفاتهما.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الخلافات التي أدت إلى هذه الجريمة.

سوق مصراوى

يمني يفجر زوجته بقنبلة قنبلة يدوية اليمن

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