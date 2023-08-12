إعلان

BBC

السلطات الفرنسية تعيد فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

05:55 م السبت 12 أغسطس 2023

برج إيفل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أعادت السلطات الفرنسية فتح برج إيفل مساء اليوم السبت أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

وكان تم إخلاء برج إيفل في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة، واضطر نحو 4000 زائر إلى مغادرة المعلم الباريسي والميدان الواقع حول البرج.

ويزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين ،حوالي سبعة ملايين شخص سنويا.

وتم بناء الأثر الأيقوني، المسمى بالسيدة الحديدية، بمناسبة المعرض العالمي في باريس واكتمل إنشاؤه في 1889.

سوق مصراوى

برج إيفل فرنسا بلاغ كاذب قنبلة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر| نهائي البطولة العربية.. الهلال 1-0 النصر..هدف أول