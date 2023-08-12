السلطات الفرنسية تعيد فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة
وكالات
أعادت السلطات الفرنسية فتح برج إيفل مساء اليوم السبت أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.
وكان تم إخلاء برج إيفل في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة، واضطر نحو 4000 زائر إلى مغادرة المعلم الباريسي والميدان الواقع حول البرج.
ويزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين ،حوالي سبعة ملايين شخص سنويا.
وتم بناء الأثر الأيقوني، المسمى بالسيدة الحديدية، بمناسبة المعرض العالمي في باريس واكتمل إنشاؤه في 1889.
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