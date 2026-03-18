قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إن النظام السياسي لبلاده لا يزال قابلا للحياة رغم الحرب الجارية.

وأضاف في مقابلة نشرتها قناة "الجزيرة" الإخبارية، أن القتل المستهدف للقادة لن يؤثر على البلاد.

وقال عراقجي "وجود أو غياب شخص واحد ليس له تأثير على البنيان (السياسي).. المهم هو أن النظام السياسي في إيران لديه بنية متينة للغاية".

وتابع أن هذا كان الحال أيضا بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في قصف جوي إسرائيلي في طهران "رغم أن المرشد قتل، استمر النظام في العمل وقدم بديلا على الفور".

وقال عراقجي إنه إذا توفي وزير الخارجية نفسه فسوف يكون شخص آخر مستعدا لتولي المنصب.