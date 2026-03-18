وزير الخارجية الإيراني: اغتيال قادتنا لن يدمر نظامنا السياسي

كتب : د ب أ

12:10 م 18/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إن النظام السياسي لبلاده لا يزال قابلا للحياة رغم الحرب الجارية.

وأضاف في مقابلة نشرتها قناة "الجزيرة" الإخبارية، أن القتل المستهدف للقادة لن يؤثر على البلاد.

وقال عراقجي "وجود أو غياب شخص واحد ليس له تأثير على البنيان (السياسي).. المهم هو أن النظام السياسي في إيران لديه بنية متينة للغاية".

وتابع أن هذا كان الحال أيضا بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في قصف جوي إسرائيلي في طهران "رغم أن المرشد قتل، استمر النظام في العمل وقدم بديلا على الفور".

وقال عراقجي إنه إذا توفي وزير الخارجية نفسه فسوف يكون شخص آخر مستعدا لتولي المنصب.

الحرب في إيران مقتل لاريجاني اغتيال القادة الإيرانيون أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
مسلسل فرصة أخيرة الحلقة 13.. نجاة طارق لطفي من الاغتيال
دراما و تليفزيون

مسلسل فرصة أخيرة الحلقة 13.. نجاة طارق لطفي من الاغتيال
بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
السيسي وسلطان عمان يتفقان على استمرار التشاور لاستعادة الاستقرار الإقليمي
أخبار مصر

السيسي وسلطان عمان يتفقان على استمرار التشاور لاستعادة الاستقرار الإقليمي
نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)
حوادث وقضايا

نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال