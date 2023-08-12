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BBC

زعيم المعارضة أنوار الحق رئيسا للحكومة في باكستان

05:00 م السبت 12 أغسطس 2023

زعيم المعارضة أنوار الحق

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أ ف ب

أعلن زعيم المعارضة في باكستان السبت أن أنوار الحق كاكر، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية الأقل كثافة سكانية، سيكون رئيس الوزراء المقبل وسيقود البلاد في الانتخابات.

وقال رجا رياض أحمد عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف "اتفقنا أولا على أن أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما".

وسيقود كاكر حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن التي قال بعض المسؤولين إنها قد تؤجل حتى العام المقبل.

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 ، بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

أعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر الأربعاء أنّ الرئيسّ عارف علوي حل البرلمان. وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجّح.

هذا المحتوى من

AFP

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