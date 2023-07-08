في اليوم الـ500 للحرب.. زيلينسكي يشيد بشجاعة أوكرانيا من جزيرة الثعبان



أ ف ب

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود، التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه الـ500.

وفي شرق البلاد، قُتل ثمانية أشخاص على الأقل السبت في ليمان في قصف صاروخي روسي، وفق وزارة الداخلية الأوكرانية.

وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي "قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح... قرابة الساعة العاشرة"، مشيرا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".

ويدخل الصراع يومه الـ500 فيما حصلت كييف التي تشن هجوما مضادا ضد موسكو، الجمعة على تعهد واشنطن بتسليمها قنابل عنقودية، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس.

وإحياءً لمرور 500 يوم على الصراع الذي أودى بحياة أكثر من تسعة آلاف مدني وفقا للأمم المتحدة، زار الرئيس الأوكراني جزيرة الثعبان، التي استولت عليها موسكو بعد وقت قصير من بدء الغزو في 24 فبراير 2022 قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

وقال في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".

وأضاف الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارا على نصب تذكاري "أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500".

وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية. فمنذ اليوم الأول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.

وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيله على نطاق واسع، يسمع حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان يردون على الجنود الروس على متن سفينة موسكفا الذين يأمرونهم بالاستسلام "اذهبوا إلى الجحيم!".

وتم أسر الجنود الأوكرانيين قبل تحريرهم لاحقا في عملية تبادل أسرى.

وقال "معركتنا مستمرة منذ 500 يوم منذ بداية الغزو الشامل. تلقينا دعم غبطته هنا وصلواته من أجل مقاتلينا وأمتنا وشعبنا ومن أجل الحياة في أوكرانيا".

وحقق الرئيس الأوكراني الجمعة انتصارا دبلوماسيا بعد قرار واشنطن تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، في خطوة وصفها بأنها "برنامج مساعدات لا غنى عنه".

وبالتالي، تكون الولايات المتحدة اتخذت خطوة إضافية في دعمها لأوكرانيا بموافقتها على تزويدها هذه الأسلحة التي تقتل دون تمييز من خلال نشر عبوات ناسفة صغيرة قد تنفجر لاحقا.