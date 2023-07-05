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بايدن يستقبل رئيس وزراء السويد قبيل قمة الناتو

10:23 م الأربعاء 05 يوليو 2023

بايدن يستقبل رئيس وزراء السويد أرشيفية

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وكالات

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض لدعم عملية انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قبل أسبوع من قمة للحلف الدفاعي في ليتوانيا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المسؤولَين "سيعيدان تأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن" وسيناقشان "التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا" في مواجهة روسيا.

وعلى غرار العديد من حلفائها، تريد الولايات المتحدة أن تنضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحلول انعقاد قمة الحلف الدفاعي يومَي 11 و12 يوليو في فيلنيوس، وذلك بعد انضمام فنلندا المجاورة إلى الحلف في الرابع من أبريل.

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