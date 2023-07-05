الأمم المتحدة تحذر من خطر الفيضانات باليمن خلال شهر يوليو

صنعاء- (د ب أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الأربعاء، من خطر فيضانات متوقعة في عدد من محافظات اليمن، خلال الشهر الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه إن "اليمن شهد خلال الشهر الماضي حزيران/يونيو أمطارا غزيرة أدت لفيضانات مدمرة دفعت عشرات الأشخاص إلى الفقر".

وأضاف التقرير الأممي أن "التوقعات لشهر يوليو الجاري تُظهر هطول أمطار غزيرة على محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز".

ولفت التقرير إلى أن أجزاء من العاصمة صنعاء قد تشهد سقوط أمطار غزيرة نسبيا خلال يوليو.

وتابع التقرير محذرا أن" حوالي 1500 شخص معرضون لخطر التأثر بالفيضانات في هذه المناطق اليمنية، لذا ينصح باليقظة".

ومنذ مارس الماضي، يشهد اليمن أمطارا غزيرة في عدة محافظات، أدت إلى تضرر آلاف السكان، خصوصا في صفوف النازحين.