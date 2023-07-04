أول تعليق من الإمارات على اتفاق مصر وتركيا برفع مستوى العلاقات
وكالات
أعلنت دولة الإمارات، عصر يوم الثلاثاء، ترحيبها باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن أبوظبي تعرب عن أملها في أن ترسخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.
كما أكد أنه سيعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
ورفعت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، اليوم الثلاثاء، إذ عيّنت تركيا، صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، فيما عينت مصر، عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
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