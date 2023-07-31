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إعصار كبير يقترب من جنوب اليابان

10:16 ص الإثنين 31 يوليه 2023

إعصار

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طوكيو - (د ب ا)

من المتوقع أن يقترب إعصار كبير من مقاطعة أوكيناوا بجنوب اليابان حتى بعد غد الأربعاء، مما دفع هيئة الأرصاد للتحذير من هبوب عواصف قوية وحدوث مد وجزر بالمنطقة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن إعصار كانون تسبب بالفعل في إلغاء رحلات جوية من وإلى أوكيناوا. وقالت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم الاثنين إن الإعصار قد يقترب أيضا من جزيرة امامي-اوشيما في مقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان.

وأضافت الهيئة أنه حتى الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي، كان الإعصار يتحرك في اتجاه شمال-شمال غرب في منطقة جنوب الأرخبيل الياباني بسرعة نحو 15 كيلومترا في الساعة، كما يحمل زوابع تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة.

وبسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة، حثت الوكالة المواطنين في أوكيناوا على الالتزام بالحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات. كما طالبتهم بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة.

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إعصار اليابان هيئة الأرصاد

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