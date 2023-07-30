بابا الفاتيكان يدعو إلى استئناف اتفاق الحبوب الأوكرانية

روما - (د ب أ)

طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تم بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وفي أعقاب صلاة التبشير الملائكي التقليدية التي تمت بحضور نحو 11 ألف مصل في ساحة القديس بطرس في روما، قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد:" أناشد أخوتي حكام الاتحاد الفيدرالي الروسي استئناف مبادرة البحر الأسود ونقل الحبوب بأمان".

ونوه البابا مجددا إلى معاناة الأوكرانيين في ظل الحرب الروسية على بلادهم وقال إن هذه الحرب " تدمر كل شيء بما في ذلك الحبوب أيضا".

ووصف البابا تدمير الحبوب بأنه "إهانة جسيمة للرب لأن الحبوب عطيته لإطعام البشرية"، وقال إن إلغاء اتفاق الحبوب أدى إلى صعود "صرخة ملايين الأخوة والأخوات الذين يعانون الجوع، إلى السماء".

كانت روسيا ألغت قبل أسبوعين اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وهو الاتفاق الذي تمكنت أوكرانيا من خلاله من تصدير قرابة 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية عبر الطريق البحري.

وهناك تخوف من احتمال أن يؤدي إلغاء الاتفاق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الإمدادات نظرا لأن أوكرانيا أحد أهم مصدري الحبوب على مستوى العالم.