تزامنا مع اقتحام المستوطنين.. القوات الإسرائيلية تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى

القدس - ( د ب أ )

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن القوات الإسرائيلية منعت، اليوم الخميس، المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج، وذلك بالتزامن مع استباحة من مئات المستوطنين منذ ساعات الصباح له، بينهم وزراء وأعضاء كنيست".

ووفق الوكالة، "كان مستوطنون قد نفذوا مسيرات استفزازية ليلة أمس في محيط الأقصى المبارك، وداخل البلدة القديمة، بحماية شرطة الاحتلال".