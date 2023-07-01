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الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

01:09 م السبت 01 يوليو 2023

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت ، المجتمع الدولي بـ "الضغط على دولة الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها".

وأعربت الخارجية، في بيان صحفي اليوم ، عن "استغرابها مما أورده الإعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة (بنيامين) نتنياهو.

وأشارت إلى أنها "حذرت مرارا وتكرارا من إقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك المليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات".

وأكدت أن "إرهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة التي أشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة اذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال أو في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بـ "وضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

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وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رام الله الإرهاب

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