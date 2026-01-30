إعلان

ترامب: أستطيع أن أقول لكم إيران تريد التوصل إلى اتفاق

كتب : مصراوي

08:30 م 30/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب أي عمل عسكري أمريكي.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

ورد ترمب على سؤال بشأن إمكانية تكرار ما حدث بفنزويلا في إيران، قائلا: "لدينا أسطول كبير هناك وجيشنا هو الأكبر في العالم".

وأكد ترامب، أن هناك أسطول يتجه في الوقت الحالي إلى إيران حاليا، موضحًا أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وأشار الرئيس الأمريكي: "إلى أنه إذا أبرمت صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا، ولكن وإذا لم تبرمها فسنرى ماذا سنفعل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران ترامب أمريكا ضرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026
15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز
الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
تحذير غامض يلوح به ماسك.. ماذا تُخبئ منصة "إكس" للصور المعدلة؟
أخبار و تقارير

تحذير غامض يلوح به ماسك.. ماذا تُخبئ منصة "إكس" للصور المعدلة؟
"الأسود يليق بها".. هيدي كرم تخطف الأنظار بـ"اللوك الرياضي"
الموضة

"الأسود يليق بها".. هيدي كرم تخطف الأنظار بـ"اللوك الرياضي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟