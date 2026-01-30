ترامب: لدينا أسطول كبير يتجه نحو إيران حاليا

كتب-عبدالله محمود:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك أسطول كبير يتجه نحو إيران في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أنه إذا أبرمت الولايات المتحدة صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا وإذا لم نبرم فسنرى ماذا سنفعل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت عددا أكبر من السفن إلى إيران بهدف التوصل إلى صفقة.

وفي سياق أخر، قال ترامب، "أن القيادة الفنزويلية تقوم بعمل جيد جدا ونحن على وفاق معها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إقلاع إحدى المقاتلات التابعة للجناح الجوي لحاملة الطائرات "لينكولن"، مؤكدًة أنها تجري حاليا سلسلة من العمليات الجوية الروتينية في عرض بحر العرب.