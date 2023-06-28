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BBC

ثور هارب من الذبح يثير ذعرًا في شوارع الرياض (فيديو)

01:49 م الأربعاء 28 يونيو 2023

ثور هارب من الذبح

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(وكالات):

تداول مواطنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور يهرب من أصحابه في أحد شوارع مدينة الرياض.

وقال مواطنون عبر تغريدات على "تويتر" إن الثور هرب من صاحبه في شارع السويلم بالرياض، حيث ظهر في الفيديو مجموعة من الناس يحاولون الإمساك به لكنه أفلت منهم مثيرًا الذعر بين المارة.

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