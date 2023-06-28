ثور هارب من الذبح يثير ذعرًا في شوارع الرياض (فيديو)
(وكالات):
تداول مواطنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور يهرب من أصحابه في أحد شوارع مدينة الرياض.
وقال مواطنون عبر تغريدات على "تويتر" إن الثور هرب من صاحبه في شارع السويلم بالرياض، حيث ظهر في الفيديو مجموعة من الناس يحاولون الإمساك به لكنه أفلت منهم مثيرًا الذعر بين المارة.
📌هروب ثور الضحية في شارع السويلم وسط الرياض ليلة العيد pic.twitter.com/HuygdVaur9— كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) June 28, 2023
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